Facebook заблокировал страницу канадской компании AggregateIQ из-за дела об утечке данных 

Руководство Facebook заблокировало канадскую компанию AggregateIQ в социальной сети в связи со предполагаемой причастностью к компании-учредителю аналитической фирмы Cambridge Analytica, которая получила доступ к данным 87 млн пользователей.
Об этом сообщает Global News.
«В свете последних сообщений, что AggregateIQ может быть связана с SCL Group и могла в результате получить данные пользователей Facebook, мы добавили их в список организаций, которые мы временно заблокировали на нашей платформе на время расследования», — цитирует заявление Facebook телеканал.
Ранее Еврокомиссия получила письмо от американской компании Facebook с подтверждением, что данные пользователей соцсети в Европе попали в распоряжение аналитической фирмы Cambridge Analytica.