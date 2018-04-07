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Facebook заблокировал страницу канадской компании AggregateIQ из-за дела об утечке данных
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Facebook заблокировал страницу канадской компании AggregateIQ из-за дела об утечке данных 

RT на русском 7 апреля 2018
Руководство Facebook заблокировало канадскую компанию AggregateIQ в социальной сети в связи со предполагаемой причастностью к компании-учредителю аналитической фирмы Cambridge Analytica, которая получила доступ к данным 87 млн пользователей.
Об этом сообщает Global News.
«В свете последних сообщений, что AggregateIQ может быть связана с SCL Group и могла в результате получить данные пользователей Facebook, мы добавили их в список организаций, которые мы временно заблокировали на нашей платформе на время расследования», — цитирует заявление Facebook телеканал.
Ранее Еврокомиссия получила письмо от американской компании Facebook с подтверждением, что данные пользователей соцсети в Европе попали в распоряжение аналитической фирмы Cambridge Analytica.
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