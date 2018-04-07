Facebook заблокировал страницу канадской компании AggregateIQ из-за дела об утечке данных

Руководство Facebook заблокировало канадскую компанию AggregateIQ в социальной сети в связи со предполагаемой причастностью к компании-учредителю аналитической фирмы Cambridge Analytica, которая получила доступ к данным 87 млн пользователей.

Об этом сообщает Global News.

«В свете последних сообщений, что AggregateIQ может быть связана с SCL Group и могла в результате получить данные пользователей Facebook, мы добавили их в список организаций, которые мы временно заблокировали на нашей платформе на время расследования», — цитирует заявление Facebook телеканал.