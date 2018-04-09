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В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появилось приложение для отслеживания транспорта
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В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появилось приложение для отслеживания транспорта 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
К Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге появилось приложение, с помощью которого можно отслеживать передвижение всех видов общественного транспорта. Для уральской столицы оно пока что доступно только в тестовом режиме, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
Для Екатеринбурга приложение Hubb доступно только в тестовом режиме. На удобной карте отображается весь общественный транспорт города. Перемещение автобусов, трамваев и троллейбусов отображается в реальном времени по GPS и Глонасс.
Выбрать свою остановку можно, воспользовавшись системой GPS-слежения, которая автоматически определит ваше местоположение, или поисковиком. Кроме того, у пользователей есть возможность выбрать номер нужно маршрута и увидеть, к какой остановке сейчас подъезжает транспорт.
В приложении показывается время, через которое приедет автобус или трамвай. Также можно узнать расписание, по которому ходит маршрут.
Об этом приложении сегодня упомянул в ходе пресс-конференции замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам транспорта, благоустройства и экологии Евгений Архипов. «У нас есть мобильное приложение, о чем мы говорим с прошлого года. Там виден весь транспорт: и коммерческий, и муниципальный. Можно спокойно системой пользоваться», — передает слова представителя мэрии Znak.com.
Отметим, что помимо Екатеринбурга в приложении доступны и несколько других российских городов, среди которых: Красноярск, Омск, Волгоград, Санкт-Петербург, Тобольск и Ярославль. Оно удобно тем, что, по словам создателей, учитывает изменения маршрутов в праздничные и выходные дни.
Напомним, до этого в Екатеринбурге уже действовало несколько приложений, с помощью которых можно было отслеживать движение транспорта онлайн. Так, одно из них — «Транспорт Екатеринбурга». Однако пользователи отмечают, что маршруты, представленные в нем, устарели. «Нет 42, 042 маршрута автобусов. Маршрут 57 неправильный, он едет на Елизавет», «Пора обновлять схему транспорта и маршруты актуализировать. Автобусы плохо отображаются. 6-й автобус отменён, вместо него 13а. Ну и вообще много изменений», — отмечают в комментариях пользователи GooglePlay.
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 Ещё 6 источников 
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