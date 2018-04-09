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Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей
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Пользователи соцсетей пришли в ярость от советов о сексе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр: шоу «Остров любви»
Подписчики страницы британской радиостанции «Би-би-си» ужаснулись «правилам секса» от звезды реалити-шоу Эмбер Дэвис (Amber Davies). Они сочли их неправдоподобными и лицемерными.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) выступила в радиоэфире, осудив случайные связи и секс на первом свидании, а затем записала видеоролик, посвященный «правилам секса». Он был опубликован в Twitter-аккаунте BBC Radio 5 live. Девушка призвала не завышать важность интима и стараться избегать связей на одну ночь, особенно в нетрезвом состоянии. Видео стало вирусным и собрало более двух миллионов просмотров.
Пользователей платформы микроблогов подобное морализаторство привело в ярость. Они напомнили Дэвис, что она могла заняться сексом с тремя мужчинами за одну ночь во время участия в проекте «Остров любви».
«Да кто она такая, чтобы считать себя вправе давать советы о поведении?» — возмущались они.
Подписчики не согласились с суждением Дэвис, что женщины обязательно должны испытать влюбленность по отношению к тому, с кем у них случается разовый секс.
«Высказывание о женщинах, испытывающих эмоциональную привязанность после секса — на грани женоненавистничества», — нападали они на звезду.
Многие комментаторы решили составить свои собственные законы в этом вопросе.
«Правило номер один — это ваше дело», — написал один из юзеров. «Удалите это», — требовали радикально настроенные подписчики.
Наибольшую популярность обрел тред, созданный британской блогершей Binky, которая ответила Дэвис своими «правилами», основанными на уверенности в себе и взаимном уважении партнеров.
«Остров любви» одно из наиболее популярных британских шоу. Цель участников — построить романтические отношения. В феврале 2018 года герои прославились «голой свадьбой» в прямом эфире.
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