В Госдуме предлагают регистрировать в соцсетях по ID-адресу пользователя 

Граждан могут обязать регистрироваться в соцсетях по ID-адресу компьютера или СИМ-карты телефона. Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму зампред думского Комитета по информполитике Андрей Свинцов.
Он считает, что раз коллеги отклонили законопроект о регистрации в социальных сетях по паспорту, то надо искать другой способ осуществить эту регистрацию. «Ясно, что соцсети требуют регулирования. Те граждане которые их используют для продвижения своего бизнеса или себя лично, а также занимаются рекламной деятельностью, будут только рады, если их деятельность в соцсетях будет защищена», — сказал Свинцов «Парламентской газете». Своё предложение депутат намерен озвучить 9 апреля на расширенном заседании Комитета по информационной политике, посвящённом регулированию социальных сетей и обеспечению прав их пользователей. Депутаты, чиновники и эксперты, которые планируют принять участие в этом мероприятии, должны также обсудить перевнесённый на днях в Госдуму депутатами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских проекта закона о том, чтобы обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Что касается предложения о регистрации по ID-адресу, то Свинцов не сомневается, что это просто необходимо прописать в законодательстве, «чтобы ни хакеры, ни сами владельцы соцсетей не могли взломать аккаунты». Кроме того, напомнил парламентарий, в соцсетях сейчас создаётся множество ненастоящих — фейковых аккаунтов от имени известных людей — политиков, звезд шоу — бизнеса и от их имени распространяется незаконная, лживая информация, используются фото, в том числе, и для совершения мошеннических действий, и на сайтах знакомств. «А потому нам вместе с профессиональным сообществом надо уже предпринять меры для прекращения такого поведения», — заявил Свинцов. Он не сомневается, что надо подумать над тем, как обезопасить пользователей и не навредить им. «Пришло время относиться к соцсетям, как с серьёзному бизнесу», — подчеркнул депутат.