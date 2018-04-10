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Комитет Госдумы поддержал законопроект о пресечении распространения в соцсетях противоправной информации
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Комитет Госдумы поддержал законопроект о пресечении распространения в соцсетях противоправной информации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: iguides.ru
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий создание механизмов контроля распространяемой в соцсетях информации. Такое решение было принято на заседании комитета.
«Настоящий законопроект разработан в целях создания действенного и оперативного механизма пресечения распространения в социальных сетях противоправной информации», — говорится в пояснительной записке к документу.
При этом отмечается, что реализация инициативы предполагает создание «оператора социальной сети» — «организатора распространения информации в сети „Интернет“, обеспечивающего функционирование информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин».
Согласно пояснительной записке, в обязанности оператора должны войти ограничение доступа или удаление информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; недостоверной или порочащей честь и достоинство другого лица информации и информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность в течение суток с момента получения указанного заявления.
Кроме того, в случае удаления информации оператор обязан также проконтролировать удаление копий данной информации, а сами материалы хранить в течение трех месяцев.
Проект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы и членами Совета Федерации. В случае принятия законопроекта изменения должны коснуться Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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