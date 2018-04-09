Google разрешила устанавливать свои сервисы на несертифицированные телефоны

Корпорация Google снова разрешила работу фирменных сервисов на мобильных устройствах, даже если они не имеют специальной сертификации.

Китайские и российские производители смартфонов не тратили время даже на бесплатную процедуру сертификации, поскольку сначала она не являлась обязательной. Но в марте десятки тысяч пользователей таких телефонов вдруг лишились доступа к Google Play, YouTube, Gmail и многим другим сервисам.

Через некоторое время руководство Google осознало, что пострадали не производители смартфонов, а пользователи, так что теперь установка сервисов корпорации снова возможна на любой смартфон.

Теперь пользователи могут пройти сертификацию сами, установив на смартфон приложение Device ID и скопировав оттуда уникальный идентификатор Google Services Framework или Android ID.