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Жигулевским пенсионерам станет подвластна Всемирная Сеть
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Жигулевским пенсионерам станет подвластна Всемирная Сеть 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Пенсионеры Жигулевска могут бесплатно научиться пользоваться компьютером. По окончании курсов они смогут пользоваться сайтом «Госуслуги», совершать покупки через Интернет. Кроме того, для них станут доступны все современные мессенджеры и электронная почта. В случае возникновения каких-либо вопросов, «выпускники» смогут обратиться за консультацией по телефону. Подобная услуга будет предоставлена им в течение полугода. Обучение будет проходить в Доме молодежных организаций (г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10а) 10-11 апреля.
Фото: pixabay.com
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