Жигулевским пенсионерам станет подвластна Всемирная Сеть 

Пенсионеры Жигулевска могут бесплатно научиться пользоваться компьютером. По окончании курсов они смогут пользоваться сайтом «Госуслуги», совершать покупки через Интернет. Кроме того, для них станут доступны все современные мессенджеры и электронная почта. В случае возникновения каких-либо вопросов, «выпускники» смогут обратиться за консультацией по телефону. Подобная услуга будет предоставлена им в течение полугода. Обучение будет проходить в Доме молодежных организаций (г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10а) 10-11 апреля.
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