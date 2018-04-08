Смартфон HP Elite x3 сильно подешевел

Компания Microsoft сообщила о резком снижении стоимости своего флагманского смартфона HP Elite x3. По сути, он подешевел вдвое, но даже после этого его цена остается довольно высокой.

На момент своего релиза в 2016 году новый HP Elite x3 стоит 800 долларов США, поскольку тогда это был настоящий флагман, способный, к тому же, превращаться в настольный ПК при помощи специальной док-станции, которая покупалась отдельно. Сегодня же от былых возможностей у HP Elite x3 остался лишь строгий солидный дизайн, поскольку он работает на базе официально мертвой ОС Windows 10 Mobile, поддержка которой прекратилась почти полгода назад.

Итого, начав с 800 долларов, HP Elite x3 подешевел сначала до 600, а теперь за него просят и вовсе всего 300 долларов, причем за эти деньги вы получите и сам смартфон, и упомянутую док-станцию Desk Dok, что может подкупить. Но напомним все же, что смартфон снят с производства еще осенью прошлого года, и Microsoft попросту распродает остатки со складов, и это не может не радовать — по всей видимости, она освобождает место для своего нового смартфона на уже полноценной Windows 10, слухи о котором ходят не первый год. Тем не менее, за те же 300 долларов всегда можно купить более современный смартфон на Android со множеством приложений.