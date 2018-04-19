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Смартфон LG V30 начал обновляться до Android 8.0 Oreo за пределами Кореи
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Смартфон LG V30 начал обновляться до Android 8.0 Oreo за пределами Кореи 

Ferra.ru 16 минут назад
Фото: Android Insider
Компания LG Electronics начала распространять прошивку со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для флагманского смартфона LG V30 за пределами родного корейского рынка.
В декабре 2017 года апдейт вышел в Корее, а теперь Android 8.0 Oreo стала доступна как минимум пользователям LG V30 в Италии. Помимо стандартных возможностей Android 8.0 Oreo, обновление приносит функции искусственного интеллекта ThinQ как у дебютировавшего на февральской выставке MWC 2018 смартфона V30S.
В России флагман доступен в старшей версии LG V30+ (обзор) с 128 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой LG UX 6.0+.
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