Что сообщают о LG V40 ThinQ и аппаратной поддержке Google Assistant в LG G7 ThinQ?

Пользователи уже знают, что компания LG, вероятно, порадует в текущем году еще двумя флагманами — LG G7 ThinQ и LG V35 ThinQ. Согласно новому сообщению, в 2018 году линейка LG V может пополниться еще одной моделью — LG V40 ThinQ. Кроме того, в LG G7 ThinQ может быть реализована аппаратная особенность, которая станет важным преимуществом для развивающей операционную систему Android компании Google

LG ранее отмечала, что собирается отказаться от годичного цикла выпуска своих продуктов. И теперь пользователи ждут не только дебюта LG G7 ThinQ, который состоится уже вскоре, но и девайса LG V35 ThinQ, который, как сообщается, также находится в работе. Впрочем, пользователей, вероятно, удивит, что LG представит в текущем году еще один флагман. Более подробно особенности еще не представленной новинки были рассмотрены Оливером Крэггом (Oliver Cragg) на страницах ресурса androidauthority.com.

LG V40 ThinQ может стать четвертым флагманом компании в 2018 году

Известный «ликстер» Эван Бласс (Evan Blass) сообщил в Twitter также и о третьем флагманском смартфоне, которым компании LG еще предстоит порадовать в 2018 году. Речь идет о LG V40 ThinQ, который увидит свет в конце лета или начале осени текущего года. Смартфон, кодовое название которого, как сообщается, «Storm» увидит свет после анонсов G7 ThinQ (Neo/Judy) и V35 ThinQ (Emma). Ожидается, что ближайший анонс флагмана компании — LG G7 — состоится в Нью-Йорке 2 мая и в Сеуле — 3 мая 2018 года.

Из самого названия модели LG V40 ThinQ следует, что он может стать преемником LG V30. Ожидается, что отличительными особенностями новинки станут функции искусственного интеллекта, которые, что наиболее вероятно, станут применяться при съемке фотографий.

Немногим более недели назад в Сети появлялись некоторые предположительные технические характеристики LG V35 ThinQ. Впрочем, в отличие от LG G7 ThinQ, вероятные изображения девайса еще не появлялись.

Таким образом может оказаться, что в этом году пользователям предстоит увидеть два флагмана линейки V от компании LG, которые дебютируют почти сразу друг за другом. Учитывая невысокие показатели продаж LG G6 и значительные потери от мобильного подразделения компании, LG анонсировала ранее, что не станет более соревноваться с другими вендорами, осуществляя анонсы в рамках определенных циклов и вместо этого станет применять свой собственный подход.

На выставке мобильных технологий MWC 2018 компания LG не стала анонсировать значительно обновленный флагман и порадовала ценителей своих продуктов смартфоном LG V30S ThinQ, являющимся новой версией V30. Следует вспомнить, что в ходе ежегодно проводимой в Барселоне выставки MWC компания традиционно анонсировала ранее свои флагманы линейки G. Но, в любом случае, один флагманский смартфон в текущем году LG уже представила.

Поскольку в текущем году пользователям могут быть дополнительно показаны еще три новых флагманских смартфона от LG, у пользователей может возникнуть вопрос — не станет ли премиальных девайсов компании на рынке слишком много? Впрочем, LG, возможно, не станет предлагать все свои новые модели на мировом рынке, что, впрочем, не меняет самого факта — усилия инженерной команды компании будут рассредоточены для разработки нескольких флагманов.

Укомплектуют ли LG G7 ThinQ кнопкой Google Assistant?

Тем временем стала «известна» одна из важных подробностей ближайшего по времени анонса флагмана LG G7 ThinQ, которая была рассмотрена в заметке Уильямса Пелегрина (Williams Pelegrin) в опубликованной ресурсом androidauthority.com.

Пользователи привыкли включать Google Assistant на своих девайсах посредством голосовой команды или через приложение Google. Согласно слухам, в G7 ThinQ от компании LG появится специальная кнопка для Google Assistant.

Как допонительно сообщает CNET, ссылаясь на «людей, близких к разработке G7 ThinQ», кнопка Google Assistant станет располагаться на левой стороне нового телефона. При этом сообщается также, что кнопка питания будет находиться справа, в то время, как сканер отпечатков пальцев останется на задней панели флагманского мобильного девайса.

В дополнение к стандартной функциональности Google Assistant, в G7 ThinQ, вероятно, может быть реализован также кастомизированный набор команд от LG. При этом, какие-либо определенные команды в рассматриваемом сообщении не указываются.

G7 ThinQ может стать первым смартфоном, в котором найдет себе применение специальная кнопка Google Assistant. Необходимо отметить, что компания Samsung уже реализовала подобный подход, оснастив свои флагманские смартфоны физической кнопкой для ассистента Bixby.

Почему кнопка Google Assistant LG G7 ThinQ важна для Google?

Как и в случае с кнопкой Bixby, кнопка Google Assistant в G7 ThinQ, согласно рассматриваемому сообщению, не может быть перепрограммирована для взаимодействия с другим приложением. На сегодняшний день неизвестно, сможет ли пользователь отключать кнопку Google Assistant.

Поскольку перепрограммирование кнопки Google Assistant для других задач не предусмотрено, ее наличие в одном из наиболее ожидаемых флагманов станет важным преимуществом для поискового гиганта Google, позволяющим ему увеличить число пользователей своего виртуального ассистента.

Ранее Google Assistant уже находил себе применение не только в умных телефонах, но и в телевизорах, планшетах и колонках. Amazon сделала то же самое в отношении своего ассистента Alexa, который нашел себе применение в колонках Echo, автомобилях, холодильниках и других устройствах.

Впрочем, кнопка Google Assistant во флагманском смартфоне станет преимуществом и для самой компании LG, которая стремится вернуть своим смартфонам популярность на рынке. Начиная с V30S ThinQ, LG стала рассматривать искусственный интеллект в качестве основной отличительной особенности своих флагманских девайсов. И эта особенность может оказаться важнейшей в G7 ThinQ.

Предстоящие к дебюту в 2018 году флагманы компании LG и другие Android-смартфоны читатели могут обсудить в Telegram-чате.