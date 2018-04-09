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NVIDIA прекратит подержку 32-битных ОС в апреле
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NVIDIA прекратит подержку 32-битных ОС в апреле 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Драйверы перестанут выпускать и для видеокарт на архитектуре Fermi.
NVIDIA объявила, что с апреля 2018-го будет поддерживать лишь 64-битные операционные системы Windows, Linux и FreeBSD.
Обновления драйверов с оптимизацией производительности и исправлением ошибок, а также грядущие версии GeForce Experience будут недоступны на 32-битных ОС.
Кроме того, ПО от компании перестанет поддерживать и видеокарты на микроархитектуре Fermi, основной в сериях GeForce 400 и 500. Это старейшая архитектура от NVIDIA, использующая DirectX 12.
Тем не менее, критические обновления безопасности для устаревших операционных систем и графических процессоров продолжат выпускать вплоть до января 2019-го.
О прекращении поддержки 32-битных систем в NVIDIA предупредили ещё в декабре 2017-го, однако не назвали тогда определённой даты.
#nvidia #технологии
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