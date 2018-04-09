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NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт и операционных систем в апреле
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NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт и операционных систем в апреле 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: DTF.RU
В декабре прошлого года компания NVIDIA предупредила о грядущем прекращении выпуска драйверов для всех архитектур GPU под 32-битные операционные системы. Теперь она определилась со сроками. Поддержка продлится до апреля 2018 года включительно.
Более поздние версии драйверов не будут работать и устанавливаться на 32-битных ОС. В список ОС, которых коснется данное новшество, входят Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 10, Linux и FreeBSD. NVIDIA планирует обеспечить поддержку на случай критических ошибок безопасности до января 2019 года.
Также NVIDIA сообщила о прекращении поддержки видеокарт на базе архитектуры Fermi. После апреля 2018 года обновления драйверов будут выпускаться только для видеокарт на базе Kepler, Maxwell и Pascal. Впрочем, поддержка на случай критических ошибок безопасности предусмотрена до января 2019 года.
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