Почему бойкот Facebook и других IT-гигантов обречен на провал

Скандал с утечкой данных пользователей Facebook привел к тому, что пользователи начали бойкотировать соцсеть, выражая свое недоверие Марку Цукербергу. The New York Times пишет о том, почему этот бунт, вероятно, закончится ничем — как и бунты против Apple Google и Amazon.

Почти каждая крупная IT-компания сталкивалась с бойкотом — вместе с капитализацией и влиятельностью всегда растут шансы на попадание в чьи-то черные списки. Проблема таких бунтов состоит в том, что они почти не имеют смысла, пишет NYT. Попытки бойкотировать Facebook еще раз доказали, что технологические компании занимают слишком большое место в жизни общества.

Многие пользователи, решившие присоединиться к акции #deleteFacebook и отказаться от использования соцсети, попросили друзей записать их контакты. Чаще всего они предлагали общаться в сообщениях и комментариях в Instagram — соцсети, которая давно принадлежит Facebook.

«Это та же самая компания. И я понимаю, насколько это смешно”, — сказала в беседе с изданием Сати Каннингем, режиссер документальных фильмов из Сан-Франциско . На прошлой неделе она удалила приложение Facebook и начала использовать Instagram, заявив, что соцсеть с фотографиями «менее токсична». Она рассказала NYT, что перестанет использовать Facebook как инструмент исследования для создания фильмов. «Не знаю, получится ли у меня выйти из этой экосистемы», — сказала она.

В прошлом году с бойкотом столкнулся Google. После резонансного увольнения инженера Джеймса Дамора пользователи, которые не было согласны с решением IT-гиганта, призывали отказаться от использования любых продуктов Google. Анализ почти 7000 твитов с использованием хэштега #BoycottGoogle показал, что 26% таких твитов было отправлено с устройств на Android — программном обеспечении от Google.

Google's firing of James Damore proves his point completely. I will no longer be using Google for any services. #BoycottGoogle— Milton Prescott (@milton_prescott) August 8, 2017 «Увольнение Джеймса Даймора подтверждает, что он был прав. Я отказываюсь использовать любые сервисы Google #BoycottGoogle». (Твит опубликован с устройства на Android)

С такой проблемой сталкиваются не только отдельные пользователи, но и целые организации. Breitbart News — ультраправый сайт, основанный в 2007 году предпринимателей Эндрю Брайтбартом. Брайтбарт давно критиковал Facebook и на фоне бойкота он заявил, что устроит дискуссию о несправедливом отношении соцсети к консерваторам. В анонсе он указал, что прямую трансляцию дискуссии пользователи смогут увидеть на странице издания в Facebook. Брайтбарт не прокомментировал это NYT.

В феврале на фоне скандалов, связанных со стрельбой, активисты призвали бойкотировать Amazon , Apple и FedEx — они обвинили компании в поддержке Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Канал NRA можно смотреть через стриминговые сервисы Amazon и Apple, а курьерская служба FedEx предоставляла NRA скидку в 26%.

Мариса Ричардсон, менеджер медицинской компании, тоже присоединилась к бойкоту. По ее словам, обычно она заказывала бытовую химию, в том числе средство для мытья посуды, на Amazon, но после объявления бойкота отправилась пешком в ближайший магазин сети Target. Спустя пару дней она решила купить еду на несколько дней и зашла в продуктовый магазин у дома. Только потом она поняла, что это был супермаркет сети WholeFood. «Я совершенно забыла, что они принадлежат Amazon», — говорит Ричардсон.

Для распространения сообщений о бойкоте активисты использовали хэштег #March1NRABoycott. По данным сервиса Keyhole, почти половина из 58 500 твитов с таким хэштегом были отправлены с помощью iPhone или iPad. В их числе — твит известной американской актрисы Алисии Милано.

🚨TODAY🚨#march1NRABoycott https://t.co/YtIMtAVL99— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 1, 2018

«Если бы я отправила этот твит с устройства на Android, ничего не изменилось бы — есть приложение NRATV для таких гаджетов. Мы только сейчас начинаем осознавать, что эти компании самым серьезным образом влияют на наши убеждения и нашу жизнь», — заявила тогда Милано.

От использования Facebook отказались многие знаменитости, но это не помешало им продолжить использовать Instagram. Певица Шер удалила страницу в Facebook, добавив, что ей тяжело далось такое решение, но ее страница в Instagram с 786 тыс. подписчиков остается активной.

Не бросил пользоваться сервисом и Илон Маск — глава Tesla и SpaceX , удаливший страницы своих компаний из Facebook. «Думаю, с Instagram все нормально, до тех пор, пока он остается достаточно независимым. Я не пользовался Facebook, поэтому не думаю, что я стал чем-то вроде мученика, а мои компании сильно пострадали», — написал он.

Instagram’s probably ok imo, so long as it stays fairly independent. I don’t use FB & never have, so don’t think I’m some kind of martyr or my companies are taking a huge blow. Also, we don’t advertise or pay for endorsements, so … don’t care. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

О своем решении удалить страницу в Facebook и перейти в Instagram объявляют и простые пользователи, например, Стивен Кокс, 39-летний столяр из Лос-Анджелеса . В комментариях кто-то из друзей обратил внимание хозяина странички на то, что это одна и та же компания. «Это обоюдоострый меч, но один его край заточен острее, чем другой», — ответил Кокс.

26 летняя студентка Ривен Бруззезе тоже удалила свою страничку в марте и начала пользоваться Instagram. Она объяснила, что почти ни у кого из ее друзей нет аккаунта в Twitter, и все они перестали использовать Snapchat. «А куда мне идти? Конечно, мне хотелось бы, чтобы было что-то еще», — говорит она.

