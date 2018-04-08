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В России запущен своеобразный «трейд-ин» для iPhone
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В России запущен своеобразный «трейд-ин» для iPhone 

Мир24 1 час назад
Сеть фирменных магазинов Apple — iPort запустила в России программу «трейд-ин». Получить новый смартфон при сдаче старого можно будет по специальной подписке.
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Подписка действует 18 месяцев. Ее ежемесячная стоимость составит 3385 рублей и выше. Оформивший ее клиент сможет обменять свой старый iPhone на новую модель за шесть месяцев до того, как рассчитается за него, то есть, — ежегодно. Сейчас акция распространяется на продукты iPhone 8 и iPhone 8 plus.
При желании подписку можно будет отменить. Акция продлится до 30 апреля.
Ранее корпорация Apple предоставила владельцам iPhone функцию управления скоростью работы устройства. С новым обновлением появится возможность отключить замедление работы при больших нагрузках, однако это отрицательно скажется на службе аккумуляторной батареи.
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