РФ заподозрили в получении данных пользователей Facebook

Россию заподозрили в получении данных пользователей Facebook

Данные пользователей Facebook, которые получила аналитическая фирма Cambridge Analytica, могут находиться в разных странах, в том числе в России , заявил бывший сотрудник британской компании Кристофер Уайли

«Данные могут находиться в разных частях света, включая Россию, учитывая тот факт, что эксперт, который управлял процессом сбора данных, постоянно ездил из Великобритании в Россию и обратно», — передает его слова РИА «Новости».

По его словам, есть риск, что доступ к данным имеют несколько человек.