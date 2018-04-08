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РФ заподозрили в получении данных пользователей Facebook
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Россию заподозрили в получении данных пользователей Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Данные пользователей Facebook, которые получила аналитическая фирма Cambridge Analytica, могут находиться в разных странах, в том числе в России, заявил бывший сотрудник британской компании Кристофер Уайли.
«Данные могут находиться в разных частях света, включая Россию, учитывая тот факт, что эксперт, который управлял процессом сбора данных, постоянно ездил из Великобритании в Россию и обратно», — передает его слова РИА «Новости».
По его словам, есть риск, что доступ к данным имеют несколько человек.
4 апреля Facebook признала передачу Cambridge Analytica данных почти 90 млн аккаунтов. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала скандал, развернувшийся вокруг деятельности британской аналитической компании.
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