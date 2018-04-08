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Брюсельский грифон возглавил соцсеть для животных Petzbe
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Брюсельский грифон возглавил соцсеть для животных Petzbe 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В App Store стала доступна новая социальная сеть Petzby — ей «нельзя пользоваться людям». Об этом сообщило интернет-издание Wired.
Приложение похоже на Instagram для животных, однако, в отличии от других сервисов, Petzby делает ставку на глубокое погружение в жизнь любимца. Вместо того что бы «подписаться» на понравившийся аккаунт, вам предложат его «Обнюхать», а вместо того что бы ставить «Лайки» (like) фотографии «Лижут» (lick).
Источник фото: Wired
Генеральным директором Petzbe «является» Брюссельский гриффон по имени Ангус. Ангус часто ходит в стильном джинсовом жилете и смотрит вдаль. В его описании в приложении он говорит о себе как о «любителе прекрасных моментов жизни и своеобразном во внешности и характере».
Пользователи отмечают, что соцсеть — не только развлечение. Многие одинокие любители животных получают через приложение поддержку и психологическую помощ.
Нам всем нужно сострадание от кого-то, но сказать об этом проще, «спрятавшись за питомцем». Это может стать отличной терапией
— пользователь Petzby.
Конфузная ситуация произошла в Алуксненском крае Латвии — там медведь решил перебраться с территории этой страны в Россию, в результате чего повредил забор.
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