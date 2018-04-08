Брюсельский грифон возглавил соцсеть для животных Petzbe

В App Store стала доступна новая социальная сеть Petzby — ей «нельзя пользоваться людям». Об этом сообщило интернет-издание Wired.

Приложение похоже на Instagram для животных, однако, в отличии от других сервисов, Petzby делает ставку на глубокое погружение в жизнь любимца. Вместо того что бы «подписаться» на понравившийся аккаунт, вам предложат его «Обнюхать», а вместо того что бы ставить «Лайки» (like) фотографии «Лижут» (lick).

Источник фото: Wired

Генеральным директором Petzbe «является» Брюссельский гриффон по имени Ангус. Ангус часто ходит в стильном джинсовом жилете и смотрит вдаль. В его описании в приложении он говорит о себе как о «любителе прекрасных моментов жизни и своеобразном во внешности и характере».

Пользователи отмечают, что соцсеть — не только развлечение. Многие одинокие любители животных получают через приложение поддержку и психологическую помощ.

Нам всем нужно сострадание от кого-то, но сказать об этом проще, «спрятавшись за питомцем». Это может стать отличной терапией

— пользователь Petzby.