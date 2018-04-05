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Испания начала расследование в отношении Facebook из-за Cambridge Analytica
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Испания начала расследование в отношении Facebook из-за Cambridge Analytica 

РИА Новости 5 апреля 2018
МАДРИД, 5 апр — РИА Новости. Испанское агентство по защите данных (AEPD) начало расследование в отношении социальной сети Facebook в связи с утечкой данных пользователей в британскую компанию Cambridge Analytica.
La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones de investigación a Facebook para analizar la posible afectación de usuarios españoles sobre este tema:https://t.co/snvYTQLXVZ
— Agencia Española de Protección de Datos (@AEPD_es) 5 апреля 2018 г.
​"Испанское агентство по защите данных начало расследование в отношении Facebook для анализа возможного ущерба, нанесенного испанским пользователям", — сообщило AEPD в Twitter.
В среду компания Facebook сообщила, что данные 87 миллионов ее пользователей были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что по контракту могла получить данные не более 30 миллионов человек.
Cambridge Analytica получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На их основании исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
По оценкам Facebook, испанские пользователи скачали приложения 44 раза, однако это могло обеспечить доступ к данным 136 тысяч 985 человек.
Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.
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