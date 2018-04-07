Как отменить подписку с iPhone или iPad

Когда с банковской карты внезапно списывается сумма за оплату подписки на приложение в App Store, многие часто судорожно начинают искать, где можно отменить подписку, чтобы избежать подобного в будущем (обычно пользователь просто забывает вовремя это сделать). Сделать это можно прямо с iPhone или iPad: нужно только знать как.

Сперва зайдите в настройки устройства, прокрутите до раздела «iTunes и App Store», откройте его, нажмите на свой Apple ID — «Просмотреть Apple ID».

После ввода пароля, отпечатка пальца или Face ID вам будет доступно меню «Подписки». Достаточно открыть его, чтобы посмотреть все свои активные подписки, оформленные через App Store, в том числе на Apple Music. Чтобы отменить подписку (или, наоборот, оформить), достаточно выбрать нужную.

Если знать, как это сделать, отмена подписки занимает не больше одной минуты. Зато данное действие может сэкономить несколько сотен рублей.