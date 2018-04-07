Ещё
Как отменить подписку с iPhone или iPad
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как отменить подписку с iPhone или iPad 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Когда с банковской карты внезапно списывается сумма за оплату подписки на приложение в App Store, многие часто судорожно начинают искать, где можно отменить подписку, чтобы избежать подобного в будущем (обычно пользователь просто забывает вовремя это сделать). Сделать это можно прямо с iPhone или iPad: нужно только знать как.
Сперва зайдите в настройки устройства, прокрутите до раздела «iTunes и App Store», откройте его, нажмите на свой Apple ID — «Просмотреть Apple ID».
После ввода пароля, отпечатка пальца или Face ID вам будет доступно меню «Подписки». Достаточно открыть его, чтобы посмотреть все свои активные подписки, оформленные через App Store, в том числе на Apple Music. Чтобы отменить подписку (или, наоборот, оформить), достаточно выбрать нужную.
Если знать, как это сделать, отмена подписки занимает не больше одной минуты. Зато данное действие может сэкономить несколько сотен рублей.
Apple Insider: последние новости
iOS 11.3 упростила загрузку приложений из иностранных App Store Роскомнадзор начинает блокировать Telegram Apple показала, на что способен новый iPad с Apple Pencil
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй329
Калоев обвинил Нагиева во вранье48
Атака в Мюнстере потрясла Меркель56
Небензя прокомментировал новые факты в деле Скрипаля43
Россия раскритиковала ноту МИД Британии34
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение