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В Индии опровергли данные о кибератаке на сайт Минобороны
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В Индии опровергли данные о кибератаке на сайт Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр — РИА Новости. Информация о якобы произошедшей накануне атаке хакеров на сайт министерства обороны Индии не соответствует действительности, интернет-страница ведомства была недоступна по техническим причинам, заявило в субботу министерство электроники и информационных технологий страны.
В пятницу вечером некоторые СМИ сообщили, что сайт министерства обороны Индии, который оставался недоступен несколько часов, подвергся кибератаке. Спустя некоторое время это предположение подтвердила глава ведомства Нирмала Ситхараман. В сообщении, размещенном в ее аккаунте в сети микроблогов Twitter, министр также заверила, что власти предпримут все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
"На сайте были изображены китайские иероглифы, и можно понять, почему создалось впечатление, будто страница была взломана", — говорится в заявлении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.
"Однако, как удалось установить впоследствии, сайт не подвергался хакерской атаке", — указали в правительстве, подчеркнув, что в данном случае речь идет лишь о техническом сбое.
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