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У Skype появился конкурент: «ВКонтакте» тестирует функцию голосовых звонков
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У Skype появился конкурент: «ВКонтакте» тестирует функцию голосовых звонков 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Голосовые звонки могут стать доступны для пользователей мобильного приложения «ВКонтакте» в 2018 году.
Российская социальная сесть «ВКонтакте» 7–8 апреля проводит тестирование функции голосовых звонков между пользователями. Как сообщает vc.ru со ссылкой на источник, нововведение предназначено для официальных приложений соцсети для смартфонов.
В бета-тестировании принимают участие несколько сотен человек. Отмечается, что для всех пользователей приложения функция может стать доступна уже в этом году.
При аудитории «ВКонтакте» на мобильной платформе в 80 млн человек, новая функция может сделать приложение сильным конкурентом Skype.
В пресс-службе самой соцсети пока информацию не комментируют.
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