У Skype появился конкурент: «ВКонтакте» тестирует функцию голосовых звонков

Голосовые звонки могут стать доступны для пользователей мобильного приложения «ВКонтакте» в 2018 году.

Российская социальная сесть «ВКонтакте» 7–8 апреля проводит тестирование функции голосовых звонков между пользователями. Как сообщает vc.ru со ссылкой на источник, нововведение предназначено для официальных приложений соцсети для смартфонов.

В бета-тестировании принимают участие несколько сотен человек. Отмечается, что для всех пользователей приложения функция может стать доступна уже в этом году.

При аудитории «ВКонтакте» на мобильной платформе в 80 млн человек, новая функция может сделать приложение сильным конкурентом Skype.

В пресс-службе самой соцсети пока информацию не комментируют.