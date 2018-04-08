Twitter убил лучший клиент Flamingo

Google Play можно найти множество сторонних Twitter-клиентов. Почти все они удобнее родного клиента Twitter. Flamingo был одним из лучших, если не самым лучшим Twitter-клиентом. В настоящее время он полностью удален с Google Play, и винить в этом можно только Twitter.

Flamingo отличается от всех остальных клиентов огромным количеством всевозможных надстроек интерфейса. Можно изменить или удалить почти каждый элемент на экране.

Но в чем же причина удаления лучшего клиента на Android? Всему виной ограничение на количество API-токенов. В 2012 году Twitter начал ограничивать сторонние клиенты с помощью ограничения по числу запросов к API Twitter.

Например, если пользователь Flamingo логинился в приложении, число токенов приложения уменьшалось на единицу. Всего каждому приложению доступно 100 тысяч токенов. Поэтому с текущей политикой набрать базу пользователей, превышающую 100 тысяч, у сторонних Twitter-клиентов не получится.

Также в пример можно привести клиент Fenix, который «умер» в 2016 году. На его место пришла вторая версия, за которую разработчики просили немалых денег.

Сэм Растон — разработчик Flamingo — заявил, что не будет много внимания уделять обновлению Flamingo и к тому же не собирается работать над новой версией приложения. Это выглядит как протест или попросту обида за то, что Twitter поступает с теми, кто популяризирует их сервис, подобным образом.

Причина столь жестких ограничений Twitter довольно проста — реклама. Стоит зайти в официальный клиент, чтобы понять, что из 10 твитов обязательно попадется один рекламный, встроенный в приложение.

По материалам androidpolice