Twitter ограничит функциональность сторонних клиентов

Руководство Twitter планирует внести изменения в API для разработчиков, ограничив функциональность сторонних клиентов социальной сети. Об этом представители компании предупредили создателей Talon, Tweetbot, Tweetings и Twitterrific, узнал vc.ru. После того, как изменения вступят в силу, неофициальные приложения для доступа к сервису перестанут получать пуш-уведомления и обновлять ленту в автоматическом режиме.

Первоначально, по замыслу руководства Twitter, релиз новой системы передачи данных — API Account Activity — должен был состояться 19 июня 2018 года. Сейчас компания проводит предварительные испытания системы, готовясь к ее полноценному развертыванию. Разработчики сторонних клиентов, в свою очередь, не были допущены к бета-тестированию и не получили подробных данных о готовящихся изменениях.

Реакция создателей альтернативных приложений Twitter была вполне ожидаемой. Они призвали своих пользователей обратиться к руководству социальной сети с требованием не лишать их права выбора, используя хештег #breakingmytwitter. Кампания возымела эффект достаточно быстро, и команда Twitter согласилась отложить введение ограничительных мер. Об их внедрении разработчикам будет сообщено не позднее чем за 90 дней.