Twitter хочет уничтожить сторонние клиенты. Разработчики Tweetbot и Talon ищут поддержки

Twitter в последнее время негативна по отношению к сторонним клиентам. Например, сторонние приложения не имеют доступа к ряду полезных функций, таких как опросы, например. Несколько лет назад компания сделала ограничение по числу токенов API на одно приложение, из-за чего впоследствии разработчик Flamingo закрыл свой проект.

В декабре 2017 года Twitter заявила о том, что в июне 2018 года компания закроет потоковое API, а на его смену придет Account Activity API. При этом данное API доступно только крупным компаниям, а все мелкие разработчики не имеют доступа к нему.

6 апреля разработчики таких клиентов, как Tweetbot, Talon, Tweetings и Twitterrific, запустили сайт apps-of-a-feather, на котором подробно и простым языком объяснили, что происходит во взаимоотношениях разработчиков сторонних клиентов с Twitter:

После 19 июня 2018 года стриминговые сервисы Twitter будут закрыты. Это означает, что:

Push-уведомления в сторонних клиентах больше не будут приходить

Лента в сторонних клиентах не будет обновляться автоматически

Twitter в течение года не предоставила разработчикам Talon, Tweetbot, Tweetings и Twitterrific нужных инструментов для адаптации сторонних клиентов под новые требования.

Новый Account Activity API находится в статусе бета, но разработчики сторонних клиентов не имеют доступа к данному API, время поджимает.

После публикации множество Twitter-пользователей стали публиковать твиты с негодованием, добавляя хештег «BreakingMyTwitter».

Спустя несколько часов Twitter отреагировала на заявление разработчиков сторонних клиентов. Аккаунт разработчиков Twitter (@TwitterDev) заявил о том, что дата прекращения работы потокового API сдвинута на неопределенный срок.

Таким образом, общими усилиями удалось на некоторое время отсрочить по факту смерть сторонних клиентов. Ведь отсутствие push-уведомлений и автоматического обновления ленты приведет к тому, что сторонние клиенты попросту будут не нужны обычным пользователям.

Политика Twitter в последнее вызывает вопросы. Зачем прессинговать разработчиков, которые делают ваш сервис популярным?

По материалам androidpolice