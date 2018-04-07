«Фейсбук» не намерен по-настоящему защищать данные пользователей

«Фейсбук» прилагает усилия с целью спасения своей репутации после скандала вокруг компании «Кембридж-аналитика», собиравшей информацию о десятках миллионов пользователей социальной сети и якобы использовавшей эти данные для содействия избирательной кампании Трампа в США . Руководство социальной сети сообщило, что намерено потребовать от рекламодателей и компаний, использующих этот сервис пописывать декларации, в которых они обязуются не использовать добытую ими — законным образом — личную информацию о пользователях «Фейсбука» — в целях, не соответствующих стандартам сообщества.

Как стало известно, «Фейсбук» хочет убедиться в том, что информация собрана рекламодателями в соответствии с установленными правилами, а не из других источников (например, рассылки электронной почты). Рекламодатели будут обязаны гарантировать, что данные пользователей получены законным образом. «У нас всегда существовали условия, оговаривавшие право рекламодаталей на использование личных данных участников сервиса, а также инструментарий, чтобы контролировать выполнение обязательств, — заявили представители социальной сети. — Но теперь мы намерены сделать эти условия еще более заметными, чтобы научить рекламодателей, каким образом использовать информацию». «Фейсбук» намерен обязать рекламодателей и других своих клиентов подписать декларацию, согласно которой они получают право на использование личных данных пользователей на определенных условиях.

На первый взгляд, это кажется логичной мерой. Однако на самом деле речь идет о попытке руководства «Фейсбук» снять с себя ответственность и защитить компанию от гнева пользователей. «Фейсбук» по-прежнему не желает брать на себя ответственность за использование его коммерческими клиентами личных данных пользователей этой социальной сети.

«Фейсбук» заинтересован в предоставлении клиентам личной информации участников социальной сети, поскольку именно это является его главным источником дохода. На протяжении всех лет существования социальной сети ее руководство сделало слишком мало для подлинной защиты личной информации своих участников.