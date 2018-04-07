Хакерская атака привела к сбоям в Интернете 

Массовые сбои в работе Интернета произошли из-за атаки хакеров на коммутаторы продукции компании Cisco. «По данным наших источников, сейчас происходит массивная атака на свитчи (коммутаторы модели Catalyst switch — ИФ) Cisco, которые используются в дата-центрах практически повсеместно», — цитирует Интерфакс пресс-службу "Лаборатории Касперского"Сообщается, что какая конкретно хакерская группировка произвела атака пока не известно. Понятно, что используется уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Также отмечается, что в итоге целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов.