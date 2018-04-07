Ещё
Хакерская атака привела к сбоям в Интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакерская атака привела к сбоям в Интернете 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Массовые сбои в работе Интернета произошли из-за атаки хакеров на коммутаторы продукции компании Cisco. «По данным наших источников, сейчас происходит массивная атака на свитчи (коммутаторы модели Catalyst switch — ИФ) Cisco, которые используются в дата-центрах практически повсеместно», — цитирует Интерфакс пресс-службу "Лаборатории Касперского"Сообщается, что какая конкретно хакерская группировка произвела атака пока не известно. Понятно, что используется уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Также отмечается, что в итоге целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сбербанк опроверг заражение смартфонов вирусом через свое приложение Песков о возможной блокировке Telegram: закон есть закон Ультиматум ФСБ не приведет к блокировке Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина89
«Россия никогда не подчинится»175
Познер высказался о действиях США в адрес РФ129
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар138
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован28
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение