«Лаборатория Касперского» назвала Рунет главной целью новой атаки хакеров

Взломщики воспользовались уязвимостью в программном обеспечении коммутаторов, которые используются в дата-центрах практически повсеместно. Злоумышленники изменяют конфигурационный файл, оставляя в нём изображение американского флага и послание «Не вмешивайтесь в наши выборы».

«Масштабы атаки пока не полностью ясны, но они могут быть очень серьёзными. Судя по всему, злоумышленники атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, хотя и другим явно тоже досталось», — говорится в сообщении «Лаборатории Касперского»

В мире насчитывается более 168 тысяч устройств компании Cisco , подверженных уязвимости. Фирма уже выпустила патч, позволяющий решить проблему.