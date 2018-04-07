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«Лаборатория Касперского» назвала Рунет главной целью новой атаки хакеров
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«Лаборатория Касперского» назвала Рунет главной целью новой атаки хакеров 

Говорит Москва 1 час назад
Взломщики воспользовались уязвимостью в программном обеспечении коммутаторов, которые используются в дата-центрах практически повсеместно. Злоумышленники изменяют конфигурационный файл, оставляя в нём изображение американского флага и послание «Не вмешивайтесь в наши выборы».
«Масштабы атаки пока не полностью ясны, но они могут быть очень серьёзными. Судя по всему, злоумышленники атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, хотя и другим явно тоже досталось», — говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
В мире насчитывается более 168 тысяч устройств компании Cisco, подверженных уязвимости. Фирма уже выпустила патч, позволяющий решить проблему.
Накануне ряд провайдеров столкнулись с неполадками, было недоступно несколько популярных сайтов, в том числе интернет-издание «Фонтанка.ру». Пользователи сообщали о проблемах в работе Twitter.
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