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Valve заработала 4,3 миллиарда долларов в Steam за 2017 год
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Valve заработала 4,3 миллиарда долларов в Steam за 2017 год 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
Стали известны данные о продажах и активности пользователей в Steam за 2017 год. Соответствующий отчет опубликовал создатель TeamSpy Сергей Галенкин. По имеющейся информации, общее количество зарегистрированных пользователей достигло 63 миллионов человек, при общем количестве аккаунтов равном 291 миллиону. Примечательно, что доля пользователей из Китая достигла 64 процентов, несмотря на отсутствие официального доступа к сервису в стране.
Кроме того, в отчете указана прибыль Valve в Steam за 2017 год. Всего компания выручила 4,3 миллиарда долларов, не учитывая DLC и внутриигровые покупки. Наибольшую популярность имела PUBG, которую приобрели 27,7 миллиона раз на общую сумму 600 миллионов долларов.
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