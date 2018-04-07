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Сообщения Цукерберга в Facebook​ удаляли из переписки с пользователями без их ведома
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Сообщения Цукерберга в Facebook​ удаляли из переписки с пользователями без их ведома 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
В Facebook признались в удалении некоторых сообщений Марка Цукерберга из переписки с другими пользователями без их ведома, сообщает Газета.ru.
«Руководство компании Facebook признало, что некоторые сообщения, отправленные главой соцсети Марком Цукербергом с помощью встроенного мессенджера, были удалены без ведома пользователей», — говорится в сообщении.
С 2014 года в компании удаляли сообщения Цукерберга и других топ-менеджеров, при этом другие участники диалога не получали уведомлений о том, что история переписки была изменена.
Кроме того, в настоящее время в Facebook планируют сделать функцию удаления отправленных сообщений общедоступной, и извинились, что не сделали этого раньше.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о решении Facebook заблокировать сообщества ряда российских СМИ.
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 Ещё 2 источника 
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