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«ВКонтакте» протестирует звонки в мобильном приложении
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«ВКонтакте» протестирует звонки в мобильном приложении 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Между пользователями приложений для Android и iOS «ВКонтакте» 7 и 8 апреля протестует голосовые звонки. Об этом сообщает источник vc.ru, а именно участник тестирования бета-версии приложения, состоящий в закрытой группе бета-тестировщиков, в которой более 12 тысяч участников. Кроме того, опубликовано видео работы обновленного сервиса.
Также источник vc.ru сообщил, что «ВКонтакте» планирует запустить функцию звонков для всех пользователей в 2018 году.
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