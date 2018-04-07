«ВКонтакте» протестирует звонки в мобильном приложении

Между пользователями приложений для Android и iOS «ВКонтакте» 7 и 8 апреля протестует голосовые звонки. Об этом сообщает источник vc.ru, а именно участник тестирования бета-версии приложения, состоящий в закрытой группе бета-тестировщиков, в которой более 12 тысяч участников. Кроме того, опубликовано видео работы обновленного сервиса.

Также источник vc.ru сообщил, что «ВКонтакте» планирует запустить функцию звонков для всех пользователей в 2018 году.

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