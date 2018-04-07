Сеть Красное и белое уходит из базового региона, чтобы работать в Москве

Руководство сети алкомаркетов решило перевести головной офис из Челябинска — города, откуда и начался бизнес торговой сети. Как стало известно ряду СМИ, высшее руководство сети «Красное и белое» переберется из Челябинска в другой город и сменит юридический адрес головной компании уже в этом году.

Официальных комментариев в руководстве компании пока никому не дают. Но на сайте компании уже появились московский адрес и телефон компании, а в Челябинске остались склады и ряд департаментов. Отдел персонала также расположен в столице.

Первый магазин «Красное & Белое» был открыт в ближайшем пригороде Челябинска — городе Копейске — 11 августа 2006 года. В этом же году сеть состояла из 8 магазинов, в 2007 году из 38. В июле 2015 года в сети «Красное & Белое» насчитывалось более 2,5 тыс. магазинов в 39 регионах. В том же 2015 году сеть «Красное & Белое» заняла седьмое место в рейтинге самых быстрорастущих компаний России , основанного на финансовых результатах за 2011–2014 годы.

На 1 февраля 2017 года сеть компании включала в себя 3957 магазинов, которые торгуют не только алкогольной продукций, но и широким ассортиментом продовольственных товаров. Сейчас, суда по данным с сайта организации, у нее 5594 магазина по всей России.