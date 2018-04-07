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«ВКонтакте» планирует запустить голосовые звонки до конца года
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«ВКонтакте» планирует запустить голосовые звонки до конца года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Социальная сеть «ВКонтакте» протестирует возможность звонков в мобильных приложениях для iOS и Android 7 и 8 апреля. Об этом сообщил портал TJournal со ссылкой на участника закрытой программы.
В тестировании примут участие несколько сотен бета-тестировщиков из закрытой группы. Судя по видео от участников беты, иконка функции звонка появится на верхней панели.
Функция может появиться в приложениях соцсети уже в этом году. Ранее звонки в своих приложениях запустили Telegram, WhatsApp и Viber.
С 2019 года жители России смогут совершать денежные переводы посредством мессенджеров. Платформу быстрых платежей для этих целей разрабатывает «Финтех».
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