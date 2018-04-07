Bild: кабмин ФРГ в десятки раз увеличил траты на политическую рекламу в соцсетях

БЕРЛИН, 7 апреля. / ТАСС /. Затраты на рекламные и агитационные посты в социальных сетях, которые были опубликованы по заказу правительства ФРГ в 2017 году, выросли в десятки раз по сравнению с показателями 2013 года. Об этом сообщила в субботу немецкая газета Bild со ссылкой на ответ кабмина на парламентский запрос партии «Альтернатива для Германии».

Согласно данным таблоида, в минувшем году, когда состоялись выборы в Бундестаг , федеральное правительство потратило €4,9 млн на размещение рекламы в Facebook, Twitter и Instagram. В 2013 году, когда выбирали парламент предыдущего созыва, сумма составила €156,7 тыс.

При этом рекламу приобретали, руководствуясь политическими предпочтениями пользователей. Кто именно проводил анализ, не уточняется. «Как правительство собирается быть клиентом Facebook и одновременно пытаться вести переговоры о защите данных с этой компанией?», — заявил зампред фракции АдГ Ляйф-Эрик Хольм. «Тот, кто критикует эту социальную сеть, не имеет права сам пользоваться личными данными [пользователей]», — добавил он.

Данная информация появилась на фоне скандалов, так или иначе связанных с влиянием социальных сетей на политику. В марте газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

В Германии же, по данным СМИ, сбор информации для анализа политических настроений осуществляла «дочка» почтового концерна Deutsche Post. Информацию продавали партиям — клиентами были Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и Свободная демократическая партия. В Deutsche Post подчеркнули, что не передавали персональную информацию, в частности адреса, и придерживались действующего законодательства.