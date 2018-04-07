Найдена таинственная подводная стена

На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю

Официального объяснения появления этой подводной постройки на данный момент нет.

Пользователи Сети долгое время обсуждают размещенное в YouTube видео, на котором демонстрируется загадочная подводная стена, замеченная в картографическом сервисе Google Earth. Об этом сообщает портал Ancient Code.

На приведенном ролике запечатлен процесс использования сервиса с отмеченными точками, которые, по версии создателя видео, проставлены вдоль обнаруженной подводной стены. Если приблизить камеру, то в указанных местах действительно видно трубчатую конструкцию неизвестного происхождения.

Официального объяснения появления этой конструкции на данный момент нет. Возможно, это неопознанный элемент подводного рельефа. Склонные к конспирологии пользователи, разумеется, связывают подводную стену с инопланетянами и секретными проектами мировых правительств.

Ранее на картах Google Earth был найден необычный объект, который оказался даже выше пирамид в Гизе, и до этого момента был скрыт подо льдами Антарктиды. Обнаруживший объект исследователь утверждает, что это рукотворная пирамида и она является доказательством существования на материке древней цивилизации.