В России резко упали цены на флагманы Samsung и Apple

Сильнее всего упал в цене флагман от Apple — IPhone X.

России заметно снизились цены на топовые смартфоны от Apple и Samsung. Об этом сообщается в исследовании портала Hi-Tech Mail.ru

Речь идет об аппаратах Samsung Galaxy S9 и IPhone 8 Plus. Как сообщается в материале, с момента появления этих смартфонов на рынке их розничная цена в РФ упала более чем на четверть.

Смартфон от Apple, который появился в продаже в конце сентября 2017 года, сейчас можно купить по цене ниже 50 тысяч рублей. Новейший аппарат Samsung появился в марте этого года, но цена за базовую версию смартфона уже упала до 44-45 тысяч рублей.

Однако сильнее всего подешевел последний аппарат от Apple — Iphone X. На старте продаж в России смартфон стоил 99 тысяч рублей. Сейчас, по данным торговых онлайн-площадок, его средняя цена — менее 65 тысяч рублей.