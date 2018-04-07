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В России резко упали цены на флагманы Samsung и Apple
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В России резко упали цены на флагманы Samsung и Apple 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сильнее всего упал в цене флагман от Apple — IPhone X.
В России заметно снизились цены на топовые смартфоны от Apple и Samsung. Об этом сообщается в исследовании портала Hi-Tech Mail.ru.
Речь идет об аппаратах Samsung Galaxy S9 и IPhone 8 Plus. Как сообщается в материале, с момента появления этих смартфонов на рынке их розничная цена в РФ упала более чем на четверть.
Смартфон от Apple, который появился в продаже в конце сентября 2017 года, сейчас можно купить по цене ниже 50 тысяч рублей. Новейший аппарат Samsung появился в марте этого года, но цена за базовую версию смартфона уже упала до 44-45 тысяч рублей.
Однако сильнее всего подешевел последний аппарат от Apple — Iphone X. На старте продаж в России смартфон стоил 99 тысяч рублей. Сейчас, по данным торговых онлайн-площадок, его средняя цена — менее 65 тысяч рублей.
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