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«Комсомолка» оправилась от хакерской атаки
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«Комсомолка» оправилась от хакерской атаки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сайт газеты «Комсомольская правда» полностью восстановил свою работу после серьезного сбоя, произошедшего накануне вечером. По сообщению издания, ресурс «был недоступен из-за глобальной атаки хакеров на провайдеров по всему миру», сказавшейся и на работе провайдера, обслуживающего сайт «КП».
С недоступностью сайта читатели «Комсомолки» столкнулись накануне вечером. Как пояснили газете в компании-провайдере, их оборудование не справилось с кибератакой из-за уязвимости в программном обеспечении компании Cisco, поставившей под удар ее коммутаторы с поддержкой технологии SMI.
Сообщается, что хакеры обнаружили брешь и начали взламывать сети. Вместо привычной конфигурации у провайдеров появляется код с американским флагом и подписью «Не вмешивайтесь в наши выборы».
Со сложностями из-за этой атаки столкнулись множество интернет-ресурсов. О проблемах в работе социальной сети Twitter сообщали пользователи в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине. С неполадками также столкнулись жители восточного побережья США, а также пользователи в Испании, Франции и Германии, сообщает ТАСС.
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