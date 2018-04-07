«Комсомолка» оправилась от хакерской атаки

Сайт газеты «Комсомольская правда» полностью восстановил свою работу после серьезного сбоя, произошедшего накануне вечером. По сообщению издания, ресурс «был недоступен из-за глобальной атаки хакеров на провайдеров по всему миру», сказавшейся и на работе провайдера, обслуживающего сайт «КП».

С недоступностью сайта читатели «Комсомолки» столкнулись накануне вечером. Как пояснили газете в компании-провайдере, их оборудование не справилось с кибератакой из-за уязвимости в программном обеспечении компании Cisco , поставившей под удар ее коммутаторы с поддержкой технологии SMI.

Сообщается, что хакеры обнаружили брешь и начали взламывать сети. Вместо привычной конфигурации у провайдеров появляется код с американским флагом и подписью «Не вмешивайтесь в наши выборы».