«ВКонтакте» запустила тестирование голосовых звонков в приложениях

В тестировании примут участие «несколько сотен человек», которые состоят в закрытой программе тестирования и имеют доступ к закрытой группе бета-тестировщиков (в ней состоят более 12 тысяч пользователей).

Чтобы участвовать в тестировании функции звонков необходимо вступить в закрытую группу и скачать тестовые версии приложения, например, через сервисы HockeyApp и TestFlight, указывает iGuides. Чтобы совершить звонок нужно добавить в друзья человека, у которое также есть бета-версия приложения соцсети.

В полноценном формате функция звонков должна заработать до конца 2018 года, сообщили представители соцсети vc.ru.