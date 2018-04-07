Ещё
«ВКонтакте» запустила тестирование голосовых звонков в приложениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте» запустила тестирование голосовых звонков в приложениях 

RB.ru 55 минут назад
Фото: RB.ru
В тестировании примут участие «несколько сотен человек», которые состоят в закрытой программе тестирования и имеют доступ к закрытой группе бета-тестировщиков (в ней состоят более 12 тысяч пользователей).
Чтобы участвовать в тестировании функции звонков необходимо вступить в закрытую группу и скачать тестовые версии приложения, например, через сервисы HockeyApp и TestFlight, указывает iGuides. Чтобы совершить звонок нужно добавить в друзья человека, у которое также есть бета-версия приложения соцсети.
В полноценном формате функция звонков должна заработать до конца 2018 года, сообщили представители соцсети vc.ru.
RB.ru: последние новости
Юристы Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке Члены СПЧ при президенте РФ попросили Роскомнадзор не блокировать Telegram «М.Видео» и re:Store запустили программу обмена старых iPad на новые с доплатой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»207
ЕС определился по «Северному потоку-2»213
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка191
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»180
Африка начала распадаться надвое9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение