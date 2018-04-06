Что такое шифрование FileVault и стоит ли его использовать

Большинство пользователей Mac для защиты своих данных и файлов от несанкционированного доступа пользуются паролем для входа в систему. Однако так ли это безопасно, как принято считать? Как оказалось, не совсем. Есть много способов, которые позволяют сбросить пароль, предоставляя возможность получить доступ ко всей информации, которая хранится на вашем Mac. Впрочем, решение этой проблемы есть — FileVault. О нем мы сегодня и поговорим.

Что такое FileVault

FileVault — это система шифрования данных, которая использует алгоритм XTS-AES-128 с длиной ключа 256 бит, что обеспечивает крайне высокий уровень безопасности. Сам ключ шифрования вырабатывается на основе пароля пользователя при помощи алгоритма PBKDF2. Вся информация в дальнейшем будет храниться фрагментами по 8 МБ.

Как ни странно, но функция работает достаточно просто — все данные копируются на зашифрованный образ диска, а затем удаляются из незащищенного пространства. После того как первичная обработка данных завершена, далее новые файлы будут шифроваться «на лету» в фоновом режиме. Есть поддержка Instant Wipe, которая позволяет безопасно затереть всю информацию на диске без возможности восстановления. Кроме того, этот инструмент предоставляет возможность шифрования резервных копий Time Machine.

Как работает FileVault

При первой настройке для защиты от утери пароля создается ключ восстановления, который необходимо обязательно запомнить, поскольку в случае утери кода восстановить данные будет нельзя. В качестве альтернативы можно настроить сброс пароля, используя учетную запись iCloud.

После того как мы активировали FileVault, процесс загрузки компьютера меняется для обеспечения безопасности. Если раньше пароль нужно было вводить после загрузки учетной записи, то теперь это происходит до, что исключает даже потенциальную возможность сброса пароля пользователя любым из известных способов (Single User Mode, загрузка с внешнего носителя и другие методы).

Почему стоит использовать FileVault

Пароля пользователя явно недостаточно для обеспечения полной безопасности и конфиденциальности. При наличии физического доступа к компьютеру сброс пароля — лишь вопрос времени. В случае же с шифрованием можно быть уверенным, что доступ к данным никто не получит. Кроме того, утилита разработана Apple и уже встроена в систему, что говорит о полной интеграции с системой.

Еще плюсом можно отметить то, что объём данных до и после шифрования не меняется.

Какие есть недостатки

Шифрование с помощью FileVault достаточно серьезно влияет на производительность Mac.

Нельзя восстановить данные, если забыты пароль и ключ восстановления.

В случае поломки накопителя данные также будут утеряны навсегда.

Зашифрованные копии Time Machine не позволяют восстановить конкретный файл, а только копию целиком.

Как настроить FileVault

Запускаем «Системные настройки».

Заходим в пункт меню «Защита и безопасность», затем во вкладку «FileVault».

Снимаем блокировку, нажав замочек в левом нижнем углу.

Выбираем «Включить FileVault».

Здесь мы должны выбрать подходящий нам вариант сброса пароля.

В случае, если мы выбрали ключ восстановления, нам предоставят код, который обязательно нужно запомнить и сохранить в безопасном месте.

Осталось перегрузить наш Mac. Сразу после этого будет выполняться фоновое шифрование, при этом компьютером можно будет пользоваться без ограничений.