Android Go Pixel Launcher доступен для загрузки на устройства с ограниченным RAM

Большой выбор лончеров — одна из главных прелестей операционной системы Android. Теперь разнообразить использование смартфона можно с ещё одной оболочкой. Pixel Launcher для Android Go доступен для скачивания. Запустить его смогут в том числе устройства с небольшим объёмом оперативной памяти.

Изменения в сравнении с обычной версией лончера заметны, сообщает Android Community. Например, список приложений выстроен по схеме 4х4, а виджеты отключены.

При этом есть функция изменения формы иконок — их наборы можно менять. Рут для установки не требуется.

Лончер требует немного оперативной памяти и хорошо работает. Скачать установочный файл на Github получится по этой ссылке. Обсуждения приложения — по традиции в официальном телеграм-канале AndroidInsider.