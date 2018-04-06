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Android Go Pixel Launcher доступен для загрузки на устройства с ограниченным RAM
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Android Go Pixel Launcher доступен для загрузки на устройства с ограниченным RAM 

Android Insider 23 минуты назад
Фото: Android Insider
Большой выбор лончеров — одна из главных прелестей операционной системы Android. Теперь разнообразить использование смартфона можно с ещё одной оболочкой. Pixel Launcher для Android Go доступен для скачивания. Запустить его смогут в том числе устройства с небольшим объёмом оперативной памяти.
Изменения в сравнении с обычной версией лончера заметны, сообщает Android Community. Например, список приложений выстроен по схеме 4х4, а виджеты отключены.
При этом есть функция изменения формы иконок — их наборы можно менять. Рут для установки не требуется.
Лончер требует немного оперативной памяти и хорошо работает. Скачать установочный файл на Github получится по этой ссылке. Обсуждения приложения — по традиции в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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