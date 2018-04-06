Facebook будет требовать верификации модераторов крупных сообществ

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости . Facebook будет требовать подтверждения личности тех, кто стоит за кампаниями, проводимыми в сети, а также личности модераторов крупных сообществ, сообщил в записи в Facebook глава компании Марк Цукерберг

Ранее социальная сеть заявляла, что планирует применить такого рода меры против политической рекламы, а сегодня расширила их применение.

"Это позволит повысить стандарты для всей политической рекламы в интернете", — считает Цукерберг. Он уточнил, что любой рекламодатель, который не пройдет верификацию, не будет допущен к размещению рекламы.

Цукерберг также поддержал предложения о более жестком регулировании политической рекламы в интернете.

"Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, которые хотят обойти систему. Но они значительно затруднят повторение того, что сделали русские во время 2016 года, используя фейковые аккаунты и страницы для размещения рекламы", — заявил Цукерберг.