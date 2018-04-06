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Facebook будет требовать верификации модераторов крупных сообществ
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Facebook будет требовать верификации модераторов крупных сообществ 

РИА Новости 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Facebook будет требовать подтверждения личности тех, кто стоит за кампаниями, проводимыми в сети, а также личности модераторов крупных сообществ, сообщил в записи в Facebook глава компании Марк Цукерберг.
Ранее социальная сеть заявляла, что планирует применить такого рода меры против политической рекламы, а сегодня расширила их применение.
"Это позволит повысить стандарты для всей политической рекламы в интернете", — считает Цукерберг. Он уточнил, что любой рекламодатель, который не пройдет верификацию, не будет допущен к размещению рекламы.
Цукерберг также поддержал предложения о более жестком регулировании политической рекламы в интернете.
"Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, которые хотят обойти систему. Но они значительно затруднят повторение того, что сделали русские во время 2016 года, используя фейковые аккаунты и страницы для размещения рекламы", — заявил Цукерберг.
Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы, в том числе и через Facebook, Москва это отрицает.
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