Сайт «Комсомольской правды» восстановил работу после хакерской атаки 

Сайт «Комсомольской правды» полностью восстановил свою работу после серьёзного сбоя, связанного с глобальной атакой хакеров на интернет-провайдеров по всему миру.
«Вечером в пятницу, 6 апреля, наши читатели столкнулись с проблемой: сайт недоступен, а новости «Комсомолки» можно было посмотреть только в соцсетях», — приводит сообщение kp.ru.
Отмечается, что хакеры обнаружили уязвимость в программном обеспечении крупнейшей телеком-компании Cisco и начали атаковать её.
Так, вместо привычной конфигурации у провайдеров появлялся код в виде американского флага и подписью «Не вмешивайтесь в наши выборы».
В компании Cisco полагают, что кибератаку могли совершить такие хакерские группы, как Dragonfly, Crouching Yeti и Energetic Bear.
Ранее корпорация Boeing заявила о хакерской атаке.