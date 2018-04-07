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Сайт «Комсомольской правды» восстановил работу после хакерской атаки
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Сайт «Комсомольской правды» восстановил работу после хакерской атаки 

RT на русском 2 часа назад
Сайт «Комсомольской правды» полностью восстановил свою работу после серьёзного сбоя, связанного с глобальной атакой хакеров на интернет-провайдеров по всему миру.
«Вечером в пятницу, 6 апреля, наши читатели столкнулись с проблемой: сайт недоступен, а новости «Комсомолки» можно было посмотреть только в соцсетях», — приводит сообщение kp.ru.
Отмечается, что хакеры обнаружили уязвимость в программном обеспечении крупнейшей телеком-компании Cisco и начали атаковать её.
Так, вместо привычной конфигурации у провайдеров появлялся код в виде американского флага и подписью «Не вмешивайтесь в наши выборы».
В компании Cisco полагают, что кибератаку могли совершить такие хакерские группы, как Dragonfly, Crouching Yeti и Energetic Bear.
Ранее корпорация Boeing заявила о хакерской атаке.
RT на русском: последние новости
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