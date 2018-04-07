Сайт «Комсомольской правды» восстановил работу после хакерской атаки

Сайт « Комсомольской правды » полностью восстановил свою работу после серьёзного сбоя, связанного с глобальной атакой хакеров на интернет-провайдеров по всему миру.

«Вечером в пятницу, 6 апреля, наши читатели столкнулись с проблемой: сайт недоступен, а новости «Комсомолки» можно было посмотреть только в соцсетях», — приводит сообщение kp.ru.

Отмечается, что хакеры обнаружили уязвимость в программном обеспечении крупнейшей телеком-компании Cisco и начали атаковать её.

Так, вместо привычной конфигурации у провайдеров появлялся код в виде американского флага и подписью «Не вмешивайтесь в наши выборы».

В компании Cisco полагают, что кибератаку могли совершить такие хакерские группы, как Dragonfly, Crouching Yeti и Energetic Bear.