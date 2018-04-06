Facebook рекламировал сигареты несовершеннолетним

Сотрудники медицинской школы Стенфордского университета обнаружили, что табачные компании рекламировали молодым пользователям Facebook сигареты в обход алгоритмов, которые запрещают делать это. Несмотря на то, что администрация сервиса заявляла о соблюдении законов, направленных на борьбу с курением, исследователи выяснили, что в реальности рекламу показывали не только взрослым, но и несовершеннолетним. Об этом говорится на сайте Стэнфордского университета.

Среди продвигаемых товаров были не только сигареты, но также сигары, электронные устройства для курения, табак для кальянов и другие вредные вещества.

Специалистам удалось обнаружить как минимум 108 страничек, которые помимо демонстрации товаров предлагали посетителям купоны на скидку, а в отдельных случаях в сообщениях присутствовали даже ссылки на интернет-магазины, где для совершения покупки не требовалось удостоверения личности. Несмотря на антитабачные законы, Facebook никак не ограничивал подобный контент от просмотра пользователями, которые не достигли 18-летнего возраста.

«Мы надеемся, что этим исследованием нам удалось привлечь внимание к проблеме, когда продавцы пользуются Facebook, обходя ограничения с целью повысить прибыль тобачных компаний», — отметил Роберт Джеклер, один из глав проекта.

Недавно мы сообщали о том, что ученым удалось найти лекарство, помогающее бросить курить. Согласно исследованию сотрудников американского университета, препарат, который назначают диабетикам, подавляет тягу к вредной привычке.