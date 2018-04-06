Ещё
Facebook рекламировал сигареты несовершеннолетним
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook рекламировал сигареты несовершеннолетним 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники медицинской школы Стенфордского университета обнаружили, что табачные компании рекламировали молодым пользователям Facebook сигареты в обход алгоритмов, которые запрещают делать это. Несмотря на то, что администрация сервиса заявляла о соблюдении законов, направленных на борьбу с курением, исследователи выяснили, что в реальности рекламу показывали не только взрослым, но и несовершеннолетним. Об этом говорится на сайте Стэнфордского университета.
Среди продвигаемых товаров были не только сигареты, но также сигары, электронные устройства для курения, табак для кальянов и другие вредные вещества.
Специалистам удалось обнаружить как минимум 108 страничек, которые помимо демонстрации товаров предлагали посетителям купоны на скидку, а в отдельных случаях в сообщениях присутствовали даже ссылки на интернет-магазины, где для совершения покупки не требовалось удостоверения личности. Несмотря на антитабачные законы, Facebook никак не ограничивал подобный контент от просмотра пользователями, которые не достигли 18-летнего возраста.
«Мы надеемся, что этим исследованием нам удалось привлечь внимание к проблеме, когда продавцы пользуются Facebook, обходя ограничения с целью повысить прибыль тобачных компаний», — отметил Роберт Джеклер, один из глав проекта.
Недавно мы сообщали о том, что ученым удалось найти лекарство, помогающее бросить курить. Согласно исследованию сотрудников американского университета, препарат, который назначают диабетикам, подавляет тягу к вредной привычке.
360tv.ru: последние новости
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram В Сбербанке рассказали о вирусе, крадущем данные пользователей Киев рассказал о «трехсотлетней» конфронтации с Москвой
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня61
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса236
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра27
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян662
Дуров отреагировал на получение британского гражданства75
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение