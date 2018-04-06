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В Telegram напомнили позицию компании по требованиям ФСБ
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В Telegram напомнили позицию компании по требованиям ФСБ 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
ПОЗИЦИЯ TELEGRAM ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ: ТРЕБОВАНИЯ ФСБ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКЕ НЕЗАКОННЫ, ТЕХНИЧЕСКИ НЕИСПОЛНИМЫ — ЮРИСТЫ
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