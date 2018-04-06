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«Секретная» Google Fuchsia OS доступна для тестирования в браузере
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«Секретная» Google Fuchsia OS доступна для тестирования в браузере 

Android Insider 40 минут назад
Фото: Android Insider
Fuchsia OS — новая операционная система от Google. Впервые её обнаружили на Github, причём представители компании никак не анонсировали разработку. Платформа базируется на микроядре Meganta и может работать на компьютерах, планшетах и смартфонах. Протестировать демоверсию Fuchsia сейчас можно в браузере.
Тестовая версия операционной системы работает в любом браузере, сообщает Android Community. Бета позволит увидеть новые решения разработчиков Google и сравнить их с тем, что производители предлагают сегодня.
Функциональность ограничена. Страничка показывает уведомления о входящем письме, подсказки подходящих рецептов и актуальное время поездки на работу. Также видим настройки. В окне включаем Bluetooth, меняем яркость и регулируем громкость.
Запустить тестовую версию системы можно по этой ссылке. Поделиться впечатлениями получится в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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