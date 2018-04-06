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Fuchsia OS от Google доступна для тестирования уже сейчас
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Fuchsia OS от Google доступна для тестирования уже сейчас 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Fuchsia OS от Google доступна для тестирования уже сейчасМы уже с 2016 года слышим о некой «секретной» операционной системе Fuchsia OS, разрабатываемой Google. Информации о ней было мало, но теперь всё стало немного прозрачнее.
На Github нашли рабочую бета-версию операционной системы. Предполагается, что она будет универсальной для смартфонов, планшетов и компьютеров.
Сейчас функциональность опубликованной бета-версии сильно ограничена. Страница отображает уведомление о входящем письме, подсказки подходящих рецептов, актуальное время поездки на работу и панель управления.
В последней доступны лишь ползунки изменения яркости и громкости. Собственно, на этом пока всё.
Протестировать работу веб-версии вы можете по этой ссылке.
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