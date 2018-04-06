Павел Дуров открестился от британского гражданства 

Основатель «ВКонтакте» и Telegram назвал эту информацию «фейком». Ранее СМИ сообщили, что в феврале Дуров зарегистрировал в Великобритании новую компанию и получил гражданство этой страны. Издания ссылались на выписку из реестра юридических лиц. Предприниматель сказал, что каждый может подать «почти любую запись в этот реестр». Ранее Дуров говорил, что является гражданином России и одновременно государства Сент-Китс и Невис. Оно располагается на Карибских островах. Бизнесмен получил паспорт этой страны, когда покинул Россию в 2013 году.