Twitter перестал обновлять ленту новостей

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Пользователи социальной сети Twitter пожаловались на сбои в работе сервиса. Платформа перестала обновлять ленту с публикациями.

Сообщения о сбоях начали активно появляться на портале Downdetector после 18 часов по московскому времени. Пользователи жалуются на то, что соцсеть не показывает новых твитов в ленте и не обновляет ленту по запросу пользователя.

Источники сообщений о неполадках в работе Twitter. Данные сервиса Downdetector

В основном на неполадки в работе Twitter жаловались пользователи из Европы и Южной Америки.

При этом социальная есть позволяет опубликовать сообщение для подписчиков. Новый твит появляется в ленте пользователя, однако Twitter не обновляет остальную часть ленты.

Twitter feed not refreshing?— Mutisya (@Bobbysyoks) 6 апреля 2018 г.

Новые твиты в соцсети можно увидеть в поиске. При поиске по ключевым словам соцсеть публикует новые сообщения от пользователей.

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