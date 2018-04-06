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Twitter перестал обновлять ленту новостей
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Twitter перестал обновлять ленту новостей 

Inc. 42 минуты назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Пользователи социальной сети Twitter пожаловались на сбои в работе сервиса. Платформа перестала обновлять ленту с публикациями.
Сообщения о сбоях начали активно появляться на портале Downdetector после 18 часов по московскому времени. Пользователи жалуются на то, что соцсеть не показывает новых твитов в ленте и не обновляет ленту по запросу пользователя.
Источники сообщений о неполадках в работе Twitter. Данные сервиса Downdetector
В основном на неполадки в работе Twitter жаловались пользователи из Европы и Южной Америки.
При этом социальная есть позволяет опубликовать сообщение для подписчиков. Новый твит появляется в ленте пользователя, однако Twitter не обновляет остальную часть ленты.
Twitter feed not refreshing?— Mutisya (@Bobbysyoks) 6 апреля 2018 г.
Новые твиты в соцсети можно увидеть в поиске. При поиске по ключевым словам соцсеть публикует новые сообщения от пользователей.
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