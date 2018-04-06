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Ассоциации по криптовалютам Швейцарии, Казахстана и Армении присоединились к иску РАКИБ против интернет-компаний
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Ассоциации по криптовалютам Швейцарии, Казахстана и Армении присоединились к иску РАКИБ против интернет-компаний 

Rambler News Service 1 час назад
Ассоциации по криптовалютам Швейцарии, Казахстана и Армении присоединились к иску РАКИБ против Google, Facebook и Twitter, сообщил RNS президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.
«Ассоциации, объединяющие криптоинвесторов и блокчейн-индустрии Швейцарии, Казахстана и Армении, присоединились к судебному иску против запрета рекламы криптовалют, который так или иначе ввели в Google, Facebook, Twitter и LinkedIn», — сообщил RNS Припачкин.
Как ранее сообщал Припачкин журналистам, ассоциация рассчитывает подать иск к крупнейшим интернет-компаниям в мае.
На данный момент иск пока не подан, но уже определен штат подачи иска в США — Нью-Йорк. Электронный кошелек фонда, где будут собираться пожертвования на оплату услуг юристов, будет зарегистрирован в Эстонии, отметил Припачкин.
По его словам, к подаче иска присоединились швейцарская ассоциация — InnMind, армянская Ассоциация Разработчиков и Пользователей Технологии Блокчейн и аналогичная ассоциация из Казахстана.
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