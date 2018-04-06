2,7 тыс. нарушителей парковки оштрафовали в Подмосковье благодаря «Народному инспектору»

«Уже более 10 тысяч сообщений о нарушениях парковки отправлено в Госадмтехнадзор (через мобильное приложение «Народный инспектор» — ред.). В результате более 2,7 тысячи нарушителей привлечены к административной ответственности. Более 4 тысяч владельцев транспортных средств получили предупреждения», — сказала Витушева.

Она также добавила, что общее количество пользователей мобильного приложения почти достигло 3,5 тысяч человек.

«Активные пользователи приложения «Народный инспектор» — это люди, которые добровольно наводят порядок в своих дворах, не допуская парковку машин на территории детских площадок, зеленых насаждений и газонах. В настоящий момент у нас 3,45 тысячи пользователей этого приложения», — отметила Витушева.

По словам начальника ведомства, статья о несанкционированной парковке на газонах и зеленых насаждениях в законе «О благоустройстве» действует только с момента, когда этот газон и насаждения фактически есть. Пока лежит снег, автомобилиста нельзя привлечь к ответственности. Однако Госадмтехнадзор напоминает ему, что после таяния снега за это нарушение он получит реальный штраф. Это очень действенная профилактическая мера.

Программный продукт «Народный инспектор» является дополнением мобильного приложения «Добродел». Используя «Народный инспектор», жители могут сообщать о парковке автомобилей на газонах, детских площадках, мешающих вывозу мусора транспортных средствах и сбросе мусора из автомобиля. Для отправки сообщения необходимо зайти в программу, зафиксировать с помощью видеосъемки нарушение и отправить получившийся ролик в Госадмтехнадзор Московской области.