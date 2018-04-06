Никифоров о блокировке мессенджеров: Предстоят достаточно серьезные решения 

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров прокомментировал возможность блокировки мессенджера Telegram. Сегодня Роскомнадзор направил иск в суд с требованием о прекращении его работы. Никифоров говорит, что контролирующие органы имеют вопросы не только к Telegram, но и к другим сервисам. Никифоров считает, что «история с Telegram излишне как-то подсвечена СМИ». Этот тезис он повторяет не первый раз, добавляя, представители других мессененджеров не подали сведения для реестра. «Там гораздо более проблемная зона. И я думаю, что там предстоят достаточно серьезные решения», — отмечает Николай Никифоров. Отвечая на вопрос о не подавших сведений, Никифоров уточнил, среди таких представители WhatsApp, Viber и Facebook.