Семь лучших антивирусов для Android в 2018 году

Android — самая популярная операционная система в мире, и наличие инструментов антивирусной защиты на вашем смартфоне существенно, так как мобильная ОС от Google часто становится мишенью для вредоносного ПО именно из-за своей популярности. В этом материале — семь лучших антивирусов для Android по состоянию на 2018 год.

Каждый из упомянутых ниже продуктов набрал максимальное количество баллов в сравнительной таблице лаборатории AV-Test на январь 2018 года. Многие из них имеют гораздо больше возможностей, нежели просто антивирусное сканирование. К примеру, они защитят вас от открытия вредоносных веб-страниц, загрузки опасных файлов или установки вирусных приложений.

1. Avast Mobile Security Преимущества Блокировка вызовов Функция «антивор» Недостатки Реклама Нет русского языка Антивирусный гигант Avast пустил в дело свой обширный опыт и создал приложение, выходящее за рамки обычного антивирусного сканера. Даже в бесплатной версии дополнительно доступны блокировка вызовов, брандмауэр и функция «антивор», позволяющая удаленно блокировать или полностью стереть данные на Android-устройстве, если вы его потеряли.

Еще одна полезная функция антивируса — блокировка приложений. Если она включена, ваше устройство будет запрашивать PIN-код перед открытием определенных программ. Это предотвращает автоматический запуск приложений типа интернет-банков, чем часто пользуются злоумышленники.

Приложение было платным, но теперь оно бесплатное и поддерживается за счет рекламы. Можно купить месячную или годовую подписку, чтобы убрать рекламные объявления.

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2. AhnLab V3 Mobile Security Преимущества Высокий уровень обнаружения вредоносного ПО Подходит для старых устройств Продвинутая функция «антивор» Недостатки Есть реклама Нет русского языка Антивирус для Android от южнокорейской студии разработки AhnLab не так известен, как предыдущий кандидат в этом списке, но, тем не менее, имеет очень высокий уровень обнаружения вредоносного ПО и хорошо работает даже на старых устройствах.

Другие удобные функции — скрытая галерея для личных фотографий и быстрая очистка истории активности во всех приложениях. Функция «антивор» включает сигнализацию, удаленное отслеживание, блокирование и стирание данных с устройства.

Приложение поставляется с бесплатной 10-дневной пробной версией его платных функций, таких как непрерывный поиск уязвимостей и предупреждения о возможной передаче конфиденциальных данных приложениям.

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3. Bitdefender Antivirus Free Преимущества Минимальное вмешательство в работу системы Очень простая установка Недостатки Реклама Нет русского языка Bitdefender — еще одно громкое имя в мире информационной безопасности. Его бесплатная антивирусная программа для Android очень легковесная. Фактически, она никогда не работает в фоновом режиме, что высвобождает системные ресурсы и экономит батарею.

Но вам обязательно нужно будет запланировать график сканирования или запускать его вручную. При этом все новые приложения, загруженные на ваше устройство, сканируются автоматически. Еще одно преимущество этого приложения заключается в том, что оно готово к работе сразу после установки — дополнительная настройка не требуется.

Приложение бесплатно с рекламой, но если вам нужна дополнительная безопасность, можете попробовать бесплатную 14-дневную триал-версию другого продукта —Bitdefender Mobile Security. Он включает в себя как антивирус, так и сетевой экран для Chrome Chrome, работающий в режиме реального времени, а также функцию защиты смартфона от кражи.

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4. Kaspersky Mobile Antivirus Преимущества Отличное обнаружение вредоносного ПО Есть русский язык Нет рекламы Недостатки В бесплатной версии чрезвычайно мало функций Антивирус Касперского имеет наивысшую репутацию в России , так как это наш продукт. Бесплатная мобильная версия Kaspersky Antivirus хорошо справляется с обнаружением вредоносных программ и не имеет встроенной рекламы.

Программа также попытается заблокировать любые вредоносные сайты или ссылки до того, как вы откроете их, чтобы предотвратить заражение. Еще одна любопытная опция — поддержка смарт-часов с ОС Android Wear. Но практически все дополнительные функции выведены в платную версию.

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5. McAfee Security & Power Booster Преимущества Расширенная функция «антивор» Отслеживание утечек данных Есть русский язык Недостатки Есть реклама McAfee — еще одно известное название антивирусного программного обеспечения для ПК, и его мобильная версия для Android тоже не разочарует. Помимо самого антивирусного сканера, бесплатные функции приложения включают отслеживание потерянного устройства, а также удаленную блокировку и стирание данных. Если ваше устройство украдено, приложение может даже сделать снимок вора!

Другие основные функции включают сканирование приложений, чтобы проверить, нет ли утечки конфиденциальной информации, и их блокировка при необходимости. McAfee также блокирует доступ к потенциально вредоносным веб-сайтам и позволяет создавать черный список неугодных абонентов.

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6. Norton Security and Antivirus Преимущества Высокий уровень обнаружения вредоносного ПО Удаленная блокировка телефона Есть русский язык Недостатки Есть реклама Нет блокирования вредоносных сайтов Бесплатный антивирус от Norton обнаруживает до 100% всех вредоносных программ для Android. Сканер работает на движке Norton Mobile Insight и может обнаруживать вирусы в приложениях и файлах, а затем автоматически лечить их.

Другие полезные функции включают возможность блокировки телефона посредством SMS-сообщения и автоблокировку при изъятии SIM-карты. Вы также можете осуществить удаленную блокировку своего устройства, если оно потерялось (или заблокировать его после 10 неудачных попыток ввода пароля).

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7. Trend Micro Mobile Security & Antivirus Преимущества Родительский контроль Сканер конфиденциальности Нет рекламы Недостатки Нет русского языка Невозможно добавить приложения в исключения Антивирус от Trend Micro не только сканирует новые приложения на предмет наличия вредоносного кода, но и не позволяет новым приложениям получать доступ к другим программам, что может быть полезно для администраторов устройств и родителей.

Существует также встроенный сканер конфиденциальности для Facebook, который предупреждает вас, если ваши настройки профиля отображают конфиденциальную информацию.

Бесплатное приложение включает 7-дневную пробную версию премиум-функций. К ним относятся блокировщик вредоносных программ, который способен сканировать приложения до того, как они устанавливаются, чтобы предотвратить инфицирование. Есть также служба безопасного серфинга, а также фильтрация вызовов и SMS-сообщений.

Скачать Trend Micro Mobile Security & Antivirus Опрос: На вашем смартфоне установлен антивирус? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Вирус не пройдет! Большой тест антивирусов и советы экспертов

Рейтинг антивирусов. Полная таблица

Основы: обновления, патчи, антивирусы Фото: Google Play, pixabay.com Автор: Вебламер